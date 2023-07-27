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Волков Илья

Место рождения

Красный, Краснинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Николай Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Иван Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Михаил Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Волкова (?) (Волков) Мария Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1879 ст.

Сын: Волков Викентий Ильич

Мать ребёнка: не указана

Коханово, Толочинский район, Витебская область
В 1879 г. - Оршинский уезд Могилёвской Губернии
Смерть
Неизвестно

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