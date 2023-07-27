Волков Илья
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Николай Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Иван Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Михаил Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Волкова (?) (Волков) Мария Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1879 ст.
Мать ребёнка: не указана
Коханово, Толочинский район, Витебская область
В 1879 г. - Оршинский уезд Могилёвской Губернии
Смерть
Неизвестно