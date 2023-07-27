Волкова (Волкова) Нина Викентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Волкова) Нина Викентьевна

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Место рождения

Барановичи, Брестская область

Дата рождения

10.10.1906

Дата смерти

20.04.1991

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1906

Отец: Волков Викентий Ильич

Мать: Волкова (Терпугова ?) Наталья Семеновна

Барановичи, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
Библиотекарь
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
27.04.1928

Муж: Алёшин Константин Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Рогожско-Симоновский районный ЗАГС
Рождение ребёнка
10.06.1929

Дочь: Волкова (Волкова) Инна Константиновна

Отец ребёнка: Алёшин Константин Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.04.1991
Москва, город федерального значения Москва

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