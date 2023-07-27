Волкова (Волкова) Нина Викентьевна
Место рождения
Дата рождения10.10.1906
Дата смерти20.04.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1906
Работа или профессия
Неизвестно
Библиотекарь
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.04.1928
Рогожско-Симоновский районный ЗАГС
Рождение ребёнка
10.06.1929
Дочь: Волкова (Волкова) Инна Константиновна
Отец ребёнка: Алёшин Константин Яковлевич
Смерть
20.04.1991