Макаров Григорий Феоктистов
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Макаров Феоктист Васильев
Мать: Макарова Ксения Иванова
Бракосочетание
06.10.1871
Жена: Варвара Федорова
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Наталья Григорьева
Мать ребёнка: Варвара Федорова
Рождение ребёнка
1882
Сын: Макаров Афанасий Григорьев
Мать ребёнка: Варвара Федорова
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Варвара Федорова
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Варвара Федорова
Рождение ребёнка
1897
Сын: Макаров Василий Григорьев
Мать ребёнка: Варвара Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Федорова
Смерть
Неизвестно