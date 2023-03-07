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Макаров Григорий Феоктистов

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Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Макаров Феоктист Васильев

Мать: Макарова Ксения Иванова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
06.10.1871

Жена: Варвара Федорова

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Наталья Григорьева

Мать ребёнка: Варвара Федорова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Макаров Афанасий Григорьев

Мать ребёнка: Варвара Федорова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Макаров Иван Григорьев

Мать ребёнка: Варвара Федорова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Макаров Петр Григорьев

Мать ребёнка: Варвара Федорова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Макаров Василий Григорьев

Мать ребёнка: Варвара Федорова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Федорова

Смерть
Неизвестно
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