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Наталья Григорьева

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Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Макаров Григорий Феоктистов

Мать: Варвара Федорова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
31.01.1890

Муж: Сафронов Степан Антонов

Рождение ребёнка
1891

Сын: Сафронов Иван Степанов

Отец ребёнка: Сафронов Степан Антонов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.02.1894

Дочь: Евдокия Степанова

Отец ребёнка: Сафронов Степан Антонов

Рождение ребёнка
15.10.1895

Сын: Сафронов Андрей Степанов

Отец ребёнка: Сафронов Степан Антонов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.07.1897

Сын: Сафронов Илья Степанов

Отец ребёнка: Сафронов Степан Антонов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.03.1900

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Сафронов Степан Антонов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.05.1901

Сын: Сафронов Алексей Степанович

Отец ребёнка: Сафронов Степан Антонов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.12.1906

Дочь: Варвара Степановна

Отец ребёнка: Сафронов Степан Антонов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.07.1909

Сын: Сафронов Андрей Степанович

Отец ребёнка: Сафронов Степан Антонов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.12.1912

Сын: Сафронов Василий Степанович

Отец ребёнка: Сафронов Степан Антонов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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