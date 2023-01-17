Наталья Григорьева
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Макаров Григорий Феоктистов
Мать: Варвара Федорова
Бракосочетание
31.01.1890
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Сафронов Степан Антонов
Рождение ребёнка
12.02.1894
Дочь: Евдокия Степанова
Отец ребёнка: Сафронов Степан Антонов
Рождение ребёнка
15.10.1895
Отец ребёнка: Сафронов Степан Антонов
Рождение ребёнка
19.07.1897
Отец ребёнка: Сафронов Степан Антонов
Рождение ребёнка
26.03.1900
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Сафронов Степан Антонов
Рождение ребёнка
10.05.1901
Сын: Сафронов Алексей Степанович
Отец ребёнка: Сафронов Степан Антонов
Рождение ребёнка
02.12.1906
Дочь: Варвара Степановна
Отец ребёнка: Сафронов Степан Антонов
Рождение ребёнка
02.07.1909
Сын: Сафронов Андрей Степанович
Отец ребёнка: Сафронов Степан Антонов
Рождение ребёнка
29.12.1912
Сын: Сафронов Василий Степанович
Отец ребёнка: Сафронов Степан Антонов
Смерть
Неизвестно