Макарова Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиПосле 1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Евдокия Феоктистова
Отец ребёнка: Макаров Феоктист Васильев
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Понкратова Пелагея Феоктистова
Отец ребёнка: Макаров Феоктист Васильев
Рождение ребёнка
1853
Сын: Макаров Григорий Феоктистов
Отец ребёнка: Макаров Феоктист Васильев
Рождение ребёнка
1861
Сын: Петр Васильев
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1864