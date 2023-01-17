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Макарова Ксения Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

После 1864

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Евдокия Феоктистова

Отец ребёнка: Макаров Феоктист Васильев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Понкратова Пелагея Феоктистова

Отец ребёнка: Макаров Феоктист Васильев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Макаров Григорий Феоктистов

Отец ребёнка: Макаров Феоктист Васильев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Петр Васильев

Отец ребёнка: не указан

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Феоктист Васильев

Смерть
После 1864
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