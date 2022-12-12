Понкратова Пелагея Феоктистова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Понкратова Пелагея Феоктистова

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Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

17.11.1916

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Макаров Феоктист Васильев

Мать: Макарова Ксения Иванова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
11.01.1863

Муж: Понкратов Тимофей Григорьев

Рождение ребёнка
10.12.1863

Дочь: Анастасия Тимофеева

Отец ребёнка: Понкратов Тимофей Григорьев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
17.11.1916
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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