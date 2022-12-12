Понкратова Пелагея Феоктистова
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти17.11.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Макаров Феоктист Васильев
Мать: Макарова Ксения Иванова
Бракосочетание
11.01.1863
Рождение ребёнка
10.12.1863
Дочь: Анастасия Тимофеева
Отец ребёнка: Понкратов Тимофей Григорьев
Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
17.11.1916
Причина смерти: Естественная смерть/старость