Макаров Феоктист Васильев
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиДо 1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Василий Макаров
Мать: Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Евдокия Феоктистова
Мать ребёнка: Макарова Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Понкратова Пелагея Феоктистова
Мать ребёнка: Макарова Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Макаров Григорий Феоктистов
Мать ребёнка: Макарова Ксения Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макарова Ксения Иванова
Смерть
До 1864