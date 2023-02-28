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Макаров Феоктист Васильев

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Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

До 1864

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Василий Макаров

Мать: Евдокия Андреева

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Евдокия Феоктистова

Мать ребёнка: Макарова Ксения Иванова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Понкратова Пелагея Феоктистова

Мать ребёнка: Макарова Ксения Иванова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Макаров Григорий Феоктистов

Мать ребёнка: Макарова Ксения Иванова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Ксения Иванова

Смерть
До 1864
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