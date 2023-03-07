Макаров Петр Григорьев
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Макаров Григорий Феоктистов
Мать: Варвара Федорова
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Ксения Петровна
Мать ребёнка: Анисья Клеменова?
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Анисья Клеменова?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Клеменова?
Смерть
Неизвестно