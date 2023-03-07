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Макаров Петр Григорьев

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Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Макаров Григорий Феоктистов

Мать: Варвара Федорова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Ксения Петровна

Мать ребёнка: Анисья Клеменова?

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Анисья Клеменова?

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Клеменова?

Смерть
Неизвестно
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