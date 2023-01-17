(Миронова) Варвара Федорова
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Миронов Федор Антонов
Мать: Миронова Мария Николаева
Бракосочетание
06.10.1871
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Наталья Григорьева
Отец ребёнка: Макаров Григорий Феоктистов
Рождение ребёнка
1882
Сын: Макаров Афанасий Григорьев
Отец ребёнка: Макаров Григорий Феоктистов
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Макаров Григорий Феоктистов
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Макаров Григорий Феоктистов
Рождение ребёнка
1897
Сын: Макаров Василий Григорьев
Отец ребёнка: Макаров Григорий Феоктистов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно