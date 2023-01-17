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(Миронова) Варвара Федорова

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Миронов Федор Антонов

Мать: Миронова Мария Николаева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
06.10.1871

Муж: Макаров Григорий Феоктистов

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Наталья Григорьева

Отец ребёнка: Макаров Григорий Феоктистов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Макаров Афанасий Григорьев

Отец ребёнка: Макаров Григорий Феоктистов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Макаров Иван Григорьев

Отец ребёнка: Макаров Григорий Феоктистов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Макаров Петр Григорьев

Отец ребёнка: Макаров Григорий Феоктистов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Макаров Василий Григорьев

Отец ребёнка: Макаров Григорий Феоктистов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Григорий Феоктистов

Смерть
Неизвестно
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