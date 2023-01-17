Макаров Афанасий Григорьев
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Макаров Григорий Феоктистов
Мать: Варвара Федорова
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Фекла? Григорьева?
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Екатерина Афанасьевна
Мать ребёнка: Фекла? Григорьева?
Рождение ребёнка
1911
Сын: Макаров Тимофей Афанасьевич
Мать ребёнка: Фекла? Григорьева?
Рождение ребёнка
1915
Сын: Макаров Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Фекла? Григорьева?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла? Григорьева?
Смерть
Неизвестно