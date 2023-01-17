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Макаров Афанасий Григорьев

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Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Макаров Григорий Феоктистов

Мать: Варвара Федорова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Фекла? Григорьева?

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Екатерина Афанасьевна

Мать ребёнка: Фекла? Григорьева?

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Макаров Тимофей Афанасьевич

Мать ребёнка: Фекла? Григорьева?

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Макаров Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Фекла? Григорьева?

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла? Григорьева?

Смерть
Неизвестно
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