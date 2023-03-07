(Алешина) (Синодова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смерти31.12.1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Бракосочетание
22.10.1801
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Отец ребёнка: (алешин) Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Отец ребёнка: (алешин) Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Дочь: Леомпиада Егоровна
Отец ребёнка: (алешин) Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1816
Отец ребёнка: (алешин) Егор Григорьевич
Смерть
31.12.1834