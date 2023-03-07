(Алешина) (Синодова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Алешина) (Синодова) Анна Ивановна

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

31.12.1834

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: (семенов) Иван Семёнович

Мать: (семенова) Ефимия Дмитриевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
22.10.1801

Муж: (алешин) Егор Григорьевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Алешин Алексей Егорович

Отец ребёнка: (алешин) Егор Григорьевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Сын: Алешин Василий Егорович

Отец ребёнка: (алешин) Егор Григорьевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Дочь: Леомпиада Егоровна

Отец ребёнка: (алешин) Егор Григорьевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Сын: Алешин Андрей Егорович

Отец ребёнка: (алешин) Егор Григорьевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
31.12.1834
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
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