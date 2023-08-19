Алешин Василий Егорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1808
Дата смерти05.03.1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808
Отец: (алешин) Егор Григорьевич
Мать: (алешина) Анна Ивановна
Бракосочетание
12.11.1826
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
21.12.1829
Сын: Алешин Маркелла Васильевич
Мать ребёнка: Алешина Ульяна Степановна
Смерть
05.03.1831
Причина смерти: Водянка