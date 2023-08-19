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Алешин Василий Егорович

Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1808

Дата смерти

05.03.1831

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808

Отец: (алешин) Егор Григорьевич

Мать: (алешина) Анна Ивановна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
12.11.1826

Жена: Алешина Ульяна Степановна

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
21.12.1829

Сын: Алешин Маркелла Васильевич

Мать ребёнка: Алешина Ульяна Степановна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
05.03.1831
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Водянка
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