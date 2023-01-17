(Семенова) ((Семенова)) Ефимия Дмитриевна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Российская Империя
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (алешина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: (семенов) Иван Семёнович
Рождение ребёнка
Вычислено 1785
Дочь: (клементьева) Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: (семенов) Иван Семёнович
Смерть
Неизвестно