(Семенова) ((Семенова)) Ефимия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Семенова) ((Семенова)) Ефимия Дмитриевна

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Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Российская Империя
Рождение ребёнка
1783

Дочь: (алешина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: (семенов) Иван Семёнович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1785

Дочь: (клементьева) Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: (семенов) Иван Семёнович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
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