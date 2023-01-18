(Клементьева) (Синодова) Ефимия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1785
Дата смерти03.12.1833
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Сын: Клементьев Григорий Игнатович
Отец ребёнка: (Клементьев) Игнат Климович
Рождение ребёнка
Вычислено 1818
Дочь: (Клементьева) Афимья Игнатовна
Отец ребёнка: (Клементьев) Игнат Климович
Рождение ребёнка
03.06.1825
Дочь: Киселева (Клементьева) Акулина Ивановна
Отец ребёнка: (Клементьев) Игнат Климович
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Сын: Клементьев Степан Игнатович
Отец ребёнка: (Клементьев) Игнат Климович
Смерть
03.12.1833
Причина смерти: Колотье