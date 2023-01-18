(Клементьева) (Синодова) Ефимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Клементьева) (Синодова) Ефимия Ивановна

Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1785

Дата смерти

03.12.1833

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785

Отец: (Семенов) Иван Семёнович

Мать: (Семенова) ((Семенова)) Ефимия Дмитриевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Клементьев) Игнат Климович

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Клементьев Григорий Игнатович

Отец ребёнка: (Клементьев) Игнат Климович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1818

Дочь: (Клементьева) Афимья Игнатовна

Отец ребёнка: (Клементьев) Игнат Климович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.06.1825

Дочь: Киселева (Клементьева) Акулина Ивановна

Отец ребёнка: (Клементьев) Игнат Климович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Сын: Клементьев Степан Игнатович

Отец ребёнка: (Клементьев) Игнат Климович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
03.12.1833
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Колотье

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