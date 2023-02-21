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(Семенов) Иван Семёнович

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Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: (семенов) Семён

Мать: не указана

Российская Империя
Рождение ребёнка
1783

Дочь: (алешина) Анна Ивановна

Мать ребёнка: (семенова) Ефимия Дмитриевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1785

Дочь: (клементьева) Ефимия Ивановна

Мать ребёнка: (семенова) Ефимия Дмитриевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
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