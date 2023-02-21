(Семенов) Иван Семёнович
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: (семенов) Семён
Мать: не указана
Российская Империя
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (алешина) Анна Ивановна
Мать ребёнка: (семенова) Ефимия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1785
Дочь: (клементьева) Ефимия Ивановна
Мать ребёнка: (семенова) Ефимия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно