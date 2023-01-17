((Алешина)) Леомпиада Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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((Алешина)) Леомпиада Егоровна

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811

Отец: (алешин) Егор Григорьевич

Мать: (алешина) Анна Ивановна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
07.02.1827

Муж: Андрей Ефремович

Рождение ребёнка
01.06.1829

Сын: Никифор Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Ефремович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.02.1831

Дочь: Авдотья Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Ефремович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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