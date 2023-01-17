((Алешина)) Леомпиада Егоровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811
Отец: (алешин) Егор Григорьевич
Мать: (алешина) Анна Ивановна
Бракосочетание
07.02.1827
Муж: Андрей Ефремович
Рождение ребёнка
01.06.1829
Сын: Никифор Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Ефремович
Рождение ребёнка
22.02.1831
Дочь: Авдотья Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Ефремович
Смерть
Неизвестно