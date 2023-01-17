Андрей Ефремович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1827
Жена: Леомпиада Егоровна
Рождение ребёнка
01.06.1829
Сын: Никифор Андреевич
Мать ребёнка: Леомпиада Егоровна
Рождение ребёнка
22.02.1831
Дочь: Авдотья Андреевна
Мать ребёнка: Леомпиада Егоровна
Смерть
Неизвестно