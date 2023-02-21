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Великанов Демьян

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Место рождения

Слащевская

Дата рождения

13.08.1859

Дата смерти

07.02.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1859

Отец: Великанов Леонтий

Мать: Ирина Ипполитова

Слащевская
Рождение ребёнка
17.07.1883

Сын: Великанов Илья

Мать ребёнка: Великанова Феодосия Саввина

Слащевская
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Великанова Феодосия Саввина

Рождение ребёнка
1889

Сын: Великанов Иван

Мать ребёнка: Великанова Феодосия Саввина

Рождение ребёнка
07.03.1891

Сын: Великанов Арсений

Мать ребёнка: Великанова Феодосия Саввина

Рождение ребёнка
16.06.1893

Дочь: Агриппина

Мать ребёнка: Великанова Феодосия Саввина

Рождение ребёнка
05.07.1897

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Великанова Феодосия Саввина

Рождение ребёнка
12.11.1899

Дочь: Феоктиста Дамианова

Мать ребёнка: Великанова Феодосия Саввина

Смерть
07.02.1918
Слащевская
Причина смерти: Болезнь
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