Великанов Демьян
Место рожденияСлащевская
Дата рождения13.08.1859
Дата смерти07.02.1918
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1859
Отец: Великанов Леонтий
Мать: Ирина Ипполитова
Слащевская
Рождение ребёнка
17.07.1883
Сын: Великанов Илья
Мать ребёнка: Великанова Феодосия Саввина
Слащевская
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Великанова Феодосия Саввина
Рождение ребёнка
1889
Сын: Великанов Иван
Мать ребёнка: Великанова Феодосия Саввина
Рождение ребёнка
07.03.1891
Сын: Великанов Арсений
Мать ребёнка: Великанова Феодосия Саввина
Рождение ребёнка
16.06.1893
Дочь: Агриппина
Мать ребёнка: Великанова Феодосия Саввина
Рождение ребёнка
05.07.1897
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Великанова Феодосия Саввина
Рождение ребёнка
12.11.1899
Дочь: Феоктиста Дамианова
Мать ребёнка: Великанова Феодосия Саввина
Смерть
07.02.1918
Слащевская
Причина смерти: Болезнь