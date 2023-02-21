Великанова (Сукочева (???)) Феодосия Саввина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Великанова (Сукочева (???)) Феодосия Саввина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

14.12.1909

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Сукочев (???) Савелий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1883

Сын: Великанов Илья

Отец ребёнка: Великанов Демьян

Слащевская
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Великанов Демьян

Рождение ребёнка
1889

Сын: Великанов Иван

Отец ребёнка: Великанов Демьян

Рождение ребёнка
07.03.1891

Сын: Великанов Арсений

Отец ребёнка: Великанов Демьян

Рождение ребёнка
16.06.1893

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Великанов Демьян

Рождение ребёнка
05.07.1897

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Великанов Демьян

Рождение ребёнка
12.11.1899

Дочь: Феоктиста Дамианова

Отец ребёнка: Великанов Демьян

Смерть
14.12.1909
хутор Шакин
Причина смерти: Простуда
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