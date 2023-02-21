Великанова (Сукочева (???)) Феодосия Саввина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти14.12.1909
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Сукочев (???) Савелий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1883
Сын: Великанов Илья
Отец ребёнка: Великанов Демьян
Слащевская
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Великанов Демьян
Рождение ребёнка
1889
Сын: Великанов Иван
Отец ребёнка: Великанов Демьян
Рождение ребёнка
07.03.1891
Сын: Великанов Арсений
Отец ребёнка: Великанов Демьян
Рождение ребёнка
16.06.1893
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Великанов Демьян
Рождение ребёнка
05.07.1897
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Великанов Демьян
Рождение ребёнка
12.11.1899
Дочь: Феоктиста Дамианова
Отец ребёнка: Великанов Демьян
Смерть
14.12.1909
хутор Шакин
Причина смерти: Простуда