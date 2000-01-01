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(Великанова) Агриппина
(Великанова) Агриппина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.06.1893
Пол
Женский
Отец
Великанов Демьян
1859 г.р.
Мать
Великанова (Сукочева (???)) Феодосия Саввина
1858 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПВ
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
16.06.1893
Отец:
Великанов Демьян
Мать:
Великанова Феодосия Саввина
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