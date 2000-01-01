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(Великанова) Агриппина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1893

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1893

Отец: Великанов Демьян

Мать: Великанова Феодосия Саввина

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