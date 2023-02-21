Великанов Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеликанов Илья

Великанов Илья

Место рождения

Слащевская

Дата рождения

17.07.1883

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1883

Отец: Великанов Демьян

Мать: Великанова Феодосия Саввина

Слащевская
Рождение ребёнка
04.07.1903

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Великанова Стефанида Иоаникеева

хутор Шакин
Рождение ребёнка
18.06.1909

Сын: Иоанн

Мать ребёнка: Великанова Стефанида Иоаникеева

хутор Шакин
Рождение ребёнка
1910

Сын: Великанов Петр

Мать ребёнка: Матрена

Рождение ребёнка
22.06.1911

Сын: Петр

Мать ребёнка: Великанова Стефанида Иоаникеева

Рождение ребёнка
01.11.1913

Сын: Великанов Иаков

Мать ребёнка: Великанова Стефанида Иоаникеева

хутор Шакин
Рождение ребёнка
28.10.1915

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Великанова Стефанида Иоаникеева

хутор Шакин
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Матрена

Рождение ребёнка
1923

Сын: Великанов Сергей

Мать ребёнка: Матрена

Волгогрпдская область, Подтелковский район, хутор Шакин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маргачова Раиса

Мать ребёнка: Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Великанов Потапий

Мать ребёнка: ?

Смерть
1937
Причина смерти: Расстрел
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close