Великанов Илья
Место рожденияСлащевская
Дата рождения17.07.1883
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1883
Отец: Великанов Демьян
Слащевская
Рождение ребёнка
04.07.1903
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Великанова Стефанида Иоаникеева
хутор Шакин
Рождение ребёнка
18.06.1909
Сын: Иоанн
Мать ребёнка: Великанова Стефанида Иоаникеева
хутор Шакин
Рождение ребёнка
1910
Сын: Великанов Петр
Мать ребёнка: Матрена
Рождение ребёнка
22.06.1911
Сын: Петр
Мать ребёнка: Великанова Стефанида Иоаникеева
Рождение ребёнка
01.11.1913
Сын: Великанов Иаков
Мать ребёнка: Великанова Стефанида Иоаникеева
хутор Шакин
Рождение ребёнка
28.10.1915
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: Великанова Стефанида Иоаникеева
хутор Шакин
Рождение ребёнка
1923
Сын: Великанов Сергей
Мать ребёнка: Матрена
Волгогрпдская область, Подтелковский район, хутор Шакин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маргачова Раиса
Мать ребёнка: Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Великанов Потапий
Мать ребёнка: ?
Смерть
1937
Причина смерти: Расстрел