Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Великанов) Прасковья
(Великанов) Прасковья
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1917
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Великанов Илья
1883 г.р.
Мать
Матрена
1883 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец:
Великанов Илья
Мать:
Матрена
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия