Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Великанов Петр
Отец ребёнка: Великанов Илья
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Великанов Илья
Рождение ребёнка
1923
Сын: Великанов Сергей
Отец ребёнка: Великанов Илья
Волгогрпдская область, Подтелковский район, хутор Шакин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маргачова Раиса
Отец ребёнка: Великанов Илья
Смерть
Неизвестно