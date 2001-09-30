Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Великанов Петр

Отец ребёнка: Великанов Илья

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Великанов Илья

Рождение ребёнка
1923

Сын: Великанов Сергей

Отец ребёнка: Великанов Илья

Волгогрпдская область, Подтелковский район, хутор Шакин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маргачова Раиса

Отец ребёнка: Великанов Илья

Смерть
Неизвестно
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