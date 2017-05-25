Великанов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Великанов Демьян
Рождение ребёнка
24.12.1908
Дочь: Анисья
Мать ребёнка: Великанова Агриппина Автономова
Рождение ребёнка
1909
Сын: Великанов Григорий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
28.05.1913
Сын: Великанов Игнатий
Мать ребёнка: Великанова Агриппина Автономова
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Помогаева Анна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
26.03.1918
Сын: Гавриил
Мать ребёнка: Великанова Агриппина Автономова
хутор Шакин
Рождение ребёнка
30.04.1925
Сын: Великанов Иван
Мать ребёнка: Кочетова Агафья
хутор Шакино
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Тамара
Мать ребёнка: Кочетова Агафья
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Богатырева Таисия
Мать ребёнка: Кочетова Агафья
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Кочетова Агафья
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Пименова Мария
Мать ребёнка: Кочетова Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978
Караганда
Причина смерти: Естественная смерть/старость