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Великанов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Великанов Демьян

Мать: Великанова Феодосия Саввина

Рождение ребёнка
24.12.1908

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: Великанова Агриппина Автономова

Рождение ребёнка
1909

Сын: Великанов Григорий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
28.05.1913

Сын: Великанов Игнатий

Мать ребёнка: Великанова Агриппина Автономова

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Помогаева Анна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
26.03.1918

Сын: Гавриил

Мать ребёнка: Великанова Агриппина Автономова

хутор Шакин
Рождение ребёнка
30.04.1925

Сын: Великанов Иван

Мать ребёнка: Кочетова Агафья

хутор Шакино
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Тамара

Мать ребёнка: Кочетова Агафья

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Богатырева Таисия

Мать ребёнка: Кочетова Агафья

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Кочетова Агафья

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Пименова Мария

Мать ребёнка: Кочетова Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Великанова Агриппина Автономова

Смерть
1978
Караганда
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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