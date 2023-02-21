Кочетова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетова Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1900

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1900

Отец: Кочетов Терентий

Мать: Кочетова Наталия Иоаннова

Рождение ребёнка
30.04.1925

Сын: Великанов Иван

Отец ребёнка: Великанов Иван

хутор Шакино
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Великанов Иван

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Великанов Иван

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Богатырева Таисия

Отец ребёнка: Великанов Иван

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Пименова Мария

Отец ребёнка: Великанов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий

Отец ребёнка: Кочетов Гордей (?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: Кочетов Гордей (?)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочетов Гордей (?)

Смерть
1955
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