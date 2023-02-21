Кочетова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1900
Дата смерти1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1900
Отец: Кочетов Терентий
Рождение ребёнка
30.04.1925
Сын: Великанов Иван
Отец ребёнка: Великанов Иван
хутор Шакино
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Великанов Иван
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Великанов Иван
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Богатырева Таисия
Отец ребёнка: Великанов Иван
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Пименова Мария
Отец ребёнка: Великанов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий
Отец ребёнка: Кочетов Гордей (?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: Кочетов Гордей (?)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кочетов Гордей (?)
Смерть
1955