Великанова Агриппина Автономова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1908
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Великанов Иван
Рождение ребёнка
28.05.1913
Сын: Великанов Игнатий
Отец ребёнка: Великанов Иван
Рождение ребёнка
26.03.1918
Сын: Гавриил
Отец ребёнка: Великанов Иван
хутор Шакин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Великанов Иван
Смерть
Неизвестно