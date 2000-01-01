Ирина Ипполитова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Ипполитова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1859

Сын: Великанов Демьян

Отец ребёнка: Великанов Леонтий

Слащевская
Рождение ребёнка
1867

Сын: Великанов Илья

Отец ребёнка: Великанов Леонтий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Великанов Феофилакт

Отец ребёнка: Великанов Леонтий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Великанов Нестор

Отец ребёнка: Великанов Леонтий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Великанов Иоанн

Отец ребёнка: Великанов Леонтий

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