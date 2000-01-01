Ирина Ипполитова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1859
Сын: Великанов Демьян
Отец ребёнка: Великанов Леонтий
Слащевская
Рождение ребёнка
1867
Сын: Великанов Илья
Отец ребёнка: Великанов Леонтий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Великанов Феофилакт
Отец ребёнка: Великанов Леонтий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Великанов Нестор
Отец ребёнка: Великанов Леонтий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Великанов Иоанн
Отец ребёнка: Великанов Леонтий