Великанов Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Великанов Алферий
Мать: ?
Рождение ребёнка
13.08.1859
Сын: Великанов Демьян
Мать ребёнка: Ирина Ипполитова
Слащевская
Рождение ребёнка
1867
Сын: Великанов Илья
Мать ребёнка: Ирина Ипполитова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Великанов Феофилакт
Мать ребёнка: Ирина Ипполитова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Великанов Нестор
Мать ребёнка: Ирина Ипполитова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Великанов Иоанн
Мать ребёнка: Ирина Ипполитова
Смерть
Неизвестно