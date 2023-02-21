Великанов Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Великанов Леонтий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Великанов Алферий

Мать: ?

Рождение ребёнка
13.08.1859

Сын: Великанов Демьян

Мать ребёнка: Ирина Ипполитова

Слащевская
Рождение ребёнка
1867

Сын: Великанов Илья

Мать ребёнка: Ирина Ипполитова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Великанов Феофилакт

Мать ребёнка: Ирина Ипполитова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Великанов Нестор

Мать ребёнка: Ирина Ипполитова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Великанов Иоанн

Мать ребёнка: Ирина Ипполитова

Смерть
Неизвестно
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