Щербаков Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Щербаков Яков Васильевич
Мать: Ефимия Алексеевна
Рождение ребёнка
07.10.1883
Дочь: Борисова Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Матрона Тарасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Матрона Тарасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Матрона Тарасовна
Место жительства
Неизвестно
Отчищево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно