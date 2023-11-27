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Щербаков Василий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Щербаков Яков Васильевич

Мать: Ефимия Алексеевна

Рождение ребёнка
07.10.1883

Дочь: Борисова Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Матрона Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Матрона Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Матрона Тарасовна

Место жительства
Неизвестно
Отчищево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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