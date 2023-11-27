Матрона Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Тарас Петрович

Мать: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
07.10.1883

Дочь: Борисова Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Щербаков Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Щербаков Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Щербаков Василий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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