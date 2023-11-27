Матрона Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Тарас Петрович
Мать: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
07.10.1883
Дочь: Борисова Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Щербаков Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Щербаков Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Щербаков Василий Яковлевич
Смерть
Неизвестно