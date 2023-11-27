(Щербакова) Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щербаков Василий Яковлевич
Мать: Матрона Тарасовна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Тикленков Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Тикленков Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Тикленков Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Тикленков Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно