(Щербакова) Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Щербакова) Дарья Васильевна

(Щербакова) Дарья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щербаков Василий Яковлевич

Мать: Матрона Тарасовна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Тикленков Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Тикленков Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Тикленков Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Тикленков Василий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тикленков Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close