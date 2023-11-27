Ефимия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Едокия Яковлевна

Отец ребёнка: Щербаков Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Щербаков Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Щербаков Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Щербаков Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Щербаков Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1849

Сын: Щербаков Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Щербаков Яков Васильевич

Смерть
Неизвестно
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