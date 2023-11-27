Ефимия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Едокия Яковлевна
Отец ребёнка: Щербаков Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Щербаков Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Щербаков Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Щербаков Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Щербаков Яков Васильевич
Смерть
Неизвестно