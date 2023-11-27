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Щербаков Яков Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Щербаков Василий Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Едокия Яковлевна

Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Щербаков Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Щербаков Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Щербаков Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Денисовна

Место жительства
Неизвестно
Отчищево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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