Щербаков Яков Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Щербаков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Едокия Яковлевна
Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Щербаков Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Денисовна
Место жительства
Неизвестно
Отчищево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно