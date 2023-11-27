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Щербаков Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Щербаков Василий Тимофеевич

Мать: Домна Николаевна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Щербаков Яков Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Щербаков Савва Васильевич

Мать ребёнка: Матрона Гавриловна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Аграфена Васильевна

Мать ребёнка: Матрона Гавриловна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Щербаков Сафон Васильевич

Мать ребёнка: Матрона Гавриловна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Василий Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Матрона Гавриловна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Щербаков Егор Васильевич

Мать ребёнка: Матрона Гавриловна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ирина Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Отчищево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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