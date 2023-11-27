Щербаков Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Щербаков Василий Тимофеевич
Мать: Домна Николаевна
Рождение ребёнка
1802
Рождение ребёнка
1812
Сын: Щербаков Савва Васильевич
Мать ребёнка: Матрона Гавриловна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Аграфена Васильевна
Мать ребёнка: Матрона Гавриловна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Щербаков Сафон Васильевич
Мать ребёнка: Матрона Гавриловна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Василий Егорович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Матрона Гавриловна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Матрона Гавриловна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ирина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Гавриловна
Место жительства
Неизвестно
Отчищево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно