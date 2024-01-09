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Долгов Федор Ермилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1869 по 1878 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1869 по 1878 ст.

Отец: Долгов Ермил Иванович

Мать: Долгова Евдокия (Авдотья) Ильина

Рождение ребёнка
1893

Сын: Долгов Анисим Федорович

Мать ребёнка: Долгова Наталья Ларионовна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Долгов Селивестр Федорович

Мать ребёнка: Долгова Наталья Ларионовна

Рождение ребёнка
14.01.1900

Сын: Долгов Никандр Федорович

Мать ребёнка: Долгова Наталья Ларионовна

Рождение ребёнка
10.09.1900

Сын: Долгов Евтей Федорович

Мать ребёнка: Долгова Наталья Ларионовна

деревня Никольская, Красногорский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Долгова Елена Федоровна

Мать ребёнка: Долгова Наталья Ларионовна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Долгов Поликарп Федорович

Мать ребёнка: Долгова Наталья Ларионовна

деревня Никольская, Старобардинский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1909

Сын: Долгов Артемий Федорович

Мать ребёнка: Долгова Наталья Ларионовна

Рождение ребёнка
23.02.1914 ст.

Дочь: Афонасова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Долгова Наталья Ларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Наталья Ларионовна

Смерть
После 1917
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