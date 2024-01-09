Долгов Федор Ермилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1869 по 1878 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1869 по 1878 ст.
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Долгова Наталья Ларионовна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Долгов Селивестр Федорович
Мать ребёнка: Долгова Наталья Ларионовна
Рождение ребёнка
14.01.1900
Мать ребёнка: Долгова Наталья Ларионовна
Рождение ребёнка
10.09.1900
Мать ребёнка: Долгова Наталья Ларионовна
деревня Никольская, Красногорский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Долгова Елена Федоровна
Мать ребёнка: Долгова Наталья Ларионовна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Долгов Поликарп Федорович
Мать ребёнка: Долгова Наталья Ларионовна
деревня Никольская, Старобардинский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Долгова Наталья Ларионовна
Рождение ребёнка
23.02.1914 ст.
Дочь: Афонасова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Долгова Наталья Ларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917