Долгова Евдокия (Авдотья) Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1862 по 1863 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
С 1869 по 1878 ст.
Отец ребёнка: Долгов Ермил Иванович
Рождение ребёнка
С 1879 по 1887 ст.
Дочь: Мотырева Прасковья Ермиловна
Отец ребёнка: Долгов Ермил Иванович
Рождение ребёнка
С 1883 по 1889 ст.
Сын: Долгов Григорий Ермилович
Отец ребёнка: Долгов Ермил Иванович
Рождение ребёнка
С 1889 по 1897 ст.
Отец ребёнка: Долгов Ермил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.
Дочь: Долгова Зиновия Ермиловна
Отец ребёнка: Долгов Ермил Иванович
Рождение ребёнка
С 1895 по 1896 ст.
Отец ребёнка: Долгов Ермил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1898 ст.
Дочь: Долгова Федора Ермиловна
Отец ребёнка: Долгов Ермил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1900 ст.
Сын: Долгов Руф Ермилович
Отец ребёнка: Долгов Ермил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917