Долгов Ермил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1853 по 1857 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1853 по 1857 ст.
Отец: Долгов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
С 1869 по 1878 ст.
Мать ребёнка: Долгова Евдокия (Авдотья) Ильина
Рождение ребёнка
С 1879 по 1887 ст.
Дочь: Мотырева Прасковья Ермиловна
Мать ребёнка: Долгова Евдокия (Авдотья) Ильина
Рождение ребёнка
С 1883 по 1889 ст.
Сын: Долгов Григорий Ермилович
Мать ребёнка: Долгова Евдокия (Авдотья) Ильина
Рождение ребёнка
С 1889 по 1897 ст.
Мать ребёнка: Долгова Евдокия (Авдотья) Ильина
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.
Дочь: Долгова Зиновия Ермиловна
Мать ребёнка: Долгова Евдокия (Авдотья) Ильина
Рождение ребёнка
С 1895 по 1896 ст.
Мать ребёнка: Долгова Евдокия (Авдотья) Ильина
Рождение ребёнка
Около 1898 ст.
Дочь: Долгова Федора Ермиловна
Мать ребёнка: Долгова Евдокия (Авдотья) Ильина
Рождение ребёнка
Около 1900 ст.
Сын: Долгов Руф Ермилович
Мать ребёнка: Долгова Евдокия (Авдотья) Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917