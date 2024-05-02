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Долгов Ермил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1853 по 1857 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1853 по 1857 ст.

Отец: Долгов Иван Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1869 по 1878 ст.

Сын: Долгов Федор Ермилович

Мать ребёнка: Долгова Евдокия (Авдотья) Ильина

Рождение ребёнка
С 1879 по 1887 ст.

Дочь: Мотырева Прасковья Ермиловна

Мать ребёнка: Долгова Евдокия (Авдотья) Ильина

Рождение ребёнка
С 1883 по 1889 ст.

Сын: Долгов Григорий Ермилович

Мать ребёнка: Долгова Евдокия (Авдотья) Ильина

Рождение ребёнка
С 1889 по 1897 ст.

Сын: Долгов Савин Ермилович

Мать ребёнка: Долгова Евдокия (Авдотья) Ильина

Рождение ребёнка
Около 1892 ст.

Дочь: Долгова Зиновия Ермиловна

Мать ребёнка: Долгова Евдокия (Авдотья) Ильина

Рождение ребёнка
С 1895 по 1896 ст.

Сын: Долгов Василий Ермилович

Мать ребёнка: Долгова Евдокия (Авдотья) Ильина

Рождение ребёнка
Около 1898 ст.

Дочь: Долгова Федора Ермиловна

Мать ребёнка: Долгова Евдокия (Авдотья) Ильина

Рождение ребёнка
Около 1900 ст.

Сын: Долгов Руф Ермилович

Мать ребёнка: Долгова Евдокия (Авдотья) Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Евдокия (Авдотья) Ильина

Смерть
После 1917
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