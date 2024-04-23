Мотырева (Долгова) Прасковья Ермиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотырева (Долгова) Прасковья Ермиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1879 по 1887 ст.

Дата смерти

Около 1947

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1879 по 1887 ст.

Отец: Долгов Ермил Иванович

Мать: Долгова Евдокия (Авдотья) Ильина

Рождение ребёнка
Около 1902 ст.

Дочь: Матвеева Федора Федотовна

Отец ребёнка: Мотырев Федот Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Лубошникова Улита Федотовна

Отец ребёнка: Мотырев Федот Васильевич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Мотырев Ефим Федотович

Отец ребёнка: Мотырев Федот Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Смирнова Хавронья Федотовна

Отец ребёнка: Мотырев Федот Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1912 ст.

Сын: Мотырев Андрей Федотович

Отец ребёнка: Мотырев Федот Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Мотырева Аграпена Федотовна

Отец ребёнка: Мотырев Федот Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Мотырев Михаил Федотович

Отец ребёнка: Мотырев Федот Васильевич

Рождение ребёнка
20.01.1920

Дочь: Илларионова Евдинья Федотовна

Отец ребёнка: Мотырев Федот Васильевич

Рождение ребёнка
С 1921 по 1926

Дочь: Абабкова Арина Федотовна

Отец ребёнка: Мотырев Федот Васильевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Мотырев Антон (Анатолий) Федотович

Отец ребёнка: Мотырев Федот Васильевич

Смерть
Около 1947
Калташ, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
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