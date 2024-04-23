Мотырева (Долгова) Прасковья Ермиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1879 по 1887 ст.
Дата смертиОколо 1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1879 по 1887 ст.
Рождение ребёнка
Около 1902 ст.
Дочь: Матвеева Федора Федотовна
Отец ребёнка: Мотырев Федот Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Лубошникова Улита Федотовна
Отец ребёнка: Мотырев Федот Васильевич
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Мотырев Федот Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Смирнова Хавронья Федотовна
Отец ребёнка: Мотырев Федот Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1912 ст.
Отец ребёнка: Мотырев Федот Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Мотырева Аграпена Федотовна
Отец ребёнка: Мотырев Федот Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1919
Отец ребёнка: Мотырев Федот Васильевич
Рождение ребёнка
20.01.1920
Дочь: Илларионова Евдинья Федотовна
Отец ребёнка: Мотырев Федот Васильевич
Рождение ребёнка
С 1921 по 1926
Дочь: Абабкова Арина Федотовна
Отец ребёнка: Мотырев Федот Васильевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Мотырев Антон (Анатолий) Федотович
Отец ребёнка: Мотырев Федот Васильевич
Смерть
Около 1947
Калташ, Красногорский муниципальный район, Алтайский край