Смирнова (Мотырева) Хавронья Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Мотырева) Хавронья Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1907

Дата смерти

24.01.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: Мотырев Федот Васильевич

Мать: Мотырева (Долгова) Прасковья Ермиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Семен Леонтьевич

Рождение ребёнка
02.12.1928

Дочь: Рубцова (Смирнова) Анна Семеновна

Отец ребёнка: Смирнов Семен Леонтьевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Смирнов Алексей Семенович

Отец ребёнка: Смирнов Семен Леонтьевич

Смерть
24.01.1985

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