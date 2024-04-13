Смирнова (Мотырева) Хавронья Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1907
Дата смерти24.01.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.12.1928
Дочь: Рубцова (Смирнова) Анна Семеновна
Отец ребёнка: Смирнов Семен Леонтьевич
Рождение ребёнка
1930
Сын: Смирнов Алексей Семенович
Отец ребёнка: Смирнов Семен Леонтьевич
Смерть
24.01.1985