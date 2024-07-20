Мотырев Антон (Анатолий) Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМотырев Антон (Анатолий) Федотович

Мотырев Антон (Анатолий) Федотович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Мотырев Федот Васильевич

Мать: Мотырева Прасковья Ермиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мотырева Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мотырева Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Мотырев Николай Анатольевич

Мать ребёнка: Мотырева Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Мотырев Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Мотырева Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
04.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мотырева Татьяна Степановна

Калташ, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
2005

Мы используем куки для улучшения работы сайта.