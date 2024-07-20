Мотырев Антон (Анатолий) Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мотырева Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Сын: Мотырев Николай Анатольевич
Мать ребёнка: Мотырева Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
1950
Сын: Мотырев Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Мотырева Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
04.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мотырева Татьяна Степановна
Калташ, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
2005