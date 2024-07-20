Мотырева (Савостина) Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотырева (Савостина) Татьяна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

1948 г.р.
1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мотырев Антон (Анатолий) Федотович

Рождение ребёнка
1948

Сын: Мотырев Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Мотырев Антон (Анатолий) Федотович

Рождение ребёнка
1950

Сын: Мотырев Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Мотырев Антон (Анатолий) Федотович

Рождение ребёнка
04.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мотырев Антон (Анатолий) Федотович

Калташ, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1959

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