Мотырева (Савостина) Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Сын: Мотырев Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Мотырев Антон (Анатолий) Федотович
Рождение ребёнка
1950
Сын: Мотырев Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Мотырев Антон (Анатолий) Федотович
Рождение ребёнка
04.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мотырев Антон (Анатолий) Федотович
Калташ, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1959