Долгов Григорий Ермилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолгов Григорий Ермилович

Долгов Григорий Ермилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1883 по 1889 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1883 по 1889 ст.

Отец: Долгов Ермил Иванович

Мать: Долгова Евдокия (Авдотья) Ильина

Рождение ребёнка
Около 1905 ст.

Дочь: Долгова Феофания Григорьевна

Мать ребёнка: Долгова Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1906 ст.

Дочь: Долгова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Долгова Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
1909 ст.

Сын: Долгов Наум Григорьевич

Мать ребёнка: Долгова Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1913 ст.

Дочь: Долгова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Долгова Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1914 ст.

Дочь: Долгова Клавдия Григорьевна

Мать ребёнка: Долгова Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Долгова Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: Долгова Фекла Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Фекла Ивановна

Смерть
После 1917
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close