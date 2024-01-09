Долгов Григорий Ермилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1883 по 1889 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1883 по 1889 ст.
Рождение ребёнка
Около 1905 ст.
Дочь: Долгова Феофания Григорьевна
Мать ребёнка: Долгова Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1906 ст.
Дочь: Долгова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Долгова Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
1909 ст.
Мать ребёнка: Долгова Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1913 ст.
Дочь: Долгова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Долгова Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1914 ст.
Дочь: Долгова Клавдия Григорьевна
Мать ребёнка: Долгова Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Долгова Варвара Григорьевна
Мать ребёнка: Долгова Фекла Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долгова Фекла Ивановна
Смерть
После 1917