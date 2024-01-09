Долгов Поликарп Федорович
Место рождениядеревня Никольская, Старобардинский район, Алтайский край
Дата рождения1907
Дата смерти10.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Долгов Федор Ермилович
деревня Никольская, Старобардинский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Долгова Степанида Поликарповна
Мать ребёнка: Долгова Анна Никитична (Николаевна)
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Долгова Анна Никитична (Николаевна)
Рождение ребёнка
08.10.1937
Дочь: Долгова Ефросиния Поликарповна
Мать ребёнка: Долгова Анна Никитична (Николаевна)
Рождение ребёнка
1938
Сын: Долгов Филипп Поликарпович
Мать ребёнка: Долгова Анна Никитична (Николаевна)
Рождение ребёнка
1940
Сын: Долгов Павел Поликарпович
Мать ребёнка: Долгова Анна Никитична (Николаевна)
Бракосочетание
Неизвестно
деревня Никольская, Старобардинский район, Алтайский край
Смерть
10.02.1942
Первичное место захоронения: Ленинградская обл., Мгинский р-н, гора Пушечная.