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Долгов Поликарп Федорович

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Место рождения

деревня Никольская, Старобардинский район, Алтайский край

Дата рождения

1907

Дата смерти

10.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Долгов Федор Ермилович

Мать: Долгова Наталья Ларионовна

деревня Никольская, Старобардинский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Долгова Степанида Поликарповна

Мать ребёнка: Долгова Анна Никитична (Николаевна)

Рождение ребёнка
1932

Сын: Долгов Петр Поликарпович

Мать ребёнка: Долгова Анна Никитична (Николаевна)

Рождение ребёнка
08.10.1937

Дочь: Долгова Ефросиния Поликарповна

Мать ребёнка: Долгова Анна Никитична (Николаевна)

Рождение ребёнка
1938

Сын: Долгов Филипп Поликарпович

Мать ребёнка: Долгова Анна Никитична (Николаевна)

Рождение ребёнка
1940

Сын: Долгов Павел Поликарпович

Мать ребёнка: Долгова Анна Никитична (Николаевна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Анна Никитична (Николаевна)

деревня Никольская, Старобардинский район, Алтайский край
Смерть
10.02.1942
Первичное место захоронения: Ленинградская обл., Мгинский р-н, гора Пушечная.
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