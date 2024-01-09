Долгова Наталья Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1872 по 1879 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Долгов Федор Ермилович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Долгов Селивестр Федорович
Отец ребёнка: Долгов Федор Ермилович
Рождение ребёнка
14.01.1900
Отец ребёнка: Долгов Федор Ермилович
Рождение ребёнка
10.09.1900
Отец ребёнка: Долгов Федор Ермилович
деревня Никольская, Красногорский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Долгова Елена Федоровна
Отец ребёнка: Долгов Федор Ермилович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Долгов Поликарп Федорович
Отец ребёнка: Долгов Федор Ермилович
деревня Никольская, Старобардинский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Долгов Федор Ермилович
Рождение ребёнка
23.02.1914 ст.
Дочь: Афонасова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Долгов Федор Ермилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917