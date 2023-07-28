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Некрасова (-) Дарья Антипова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

27.06.1815

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Некрасов Яков Федоров

Отец ребёнка: Некрасов Федор Герасимов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.04.1772

Дочь: Некрасова Иринья Федоровна

Отец ребёнка: Некрасов Федор Герасимов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Некрасов Алексей Б.

Отец ребёнка: Некрасов Федор Герасимов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Некрасов Алексей М.

Отец ребёнка: Некрасов Федор Герасимов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.02.1779

Дочь: Агафья Федорова

Отец ребёнка: Некрасов Федор Герасимов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Домна Федорова

Отец ребёнка: Некрасов Федор Герасимов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.10.1786

Дочь: Катерина Федорова

Отец ребёнка: Некрасов Федор Герасимов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.03.1790

Сын: Некрасов Иван Федоров

Отец ребёнка: Некрасов Федор Герасимов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Федор Герасимов

Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
27.06.1815
Причина смерти: апоплексия