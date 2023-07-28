Некрасова (-) Дарья Антипова
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смерти27.06.1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Некрасов Федор Герасимов
Рождение ребёнка
16.04.1772
Дочь: Некрасова Иринья Федоровна
Отец ребёнка: Некрасов Федор Герасимов
Рождение ребёнка
1775
Сын: Некрасов Алексей Б.
Отец ребёнка: Некрасов Федор Герасимов
Рождение ребёнка
1776
Сын: Некрасов Алексей М.
Отец ребёнка: Некрасов Федор Герасимов
Рождение ребёнка
05.02.1779
Дочь: Агафья Федорова
Отец ребёнка: Некрасов Федор Герасимов
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Домна Федорова
Отец ребёнка: Некрасов Федор Герасимов
Рождение ребёнка
24.10.1786
Дочь: Катерина Федорова
Отец ребёнка: Некрасов Федор Герасимов
Рождение ребёнка
30.03.1790
Отец ребёнка: Некрасов Федор Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.06.1815
Причина смерти: апоплексия