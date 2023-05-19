Некрасова (-) Иринья Федоровна
Место рождения
Дата рождения16.04.1772
Дата смерти03.12.1805
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1772
Отец: Некрасов Федор Герасимов
Мать: Некрасова Дарья Антипова
Бракосочетание
05.11.1790
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Некрасов Кирил Евдокимов
Рождение ребёнка
08.04.1797
Сын: Некрасов Василий Кириллов
Отец ребёнка: Некрасов Кирил Евдокимов
Рождение ребёнка
14.03.1800
Дочь: Дарья Кирилловна
Отец ребёнка: Некрасов Кирил Евдокимов
Рождение ребёнка
04.01.1802
Дочь: Домна Кирилловна
Отец ребёнка: Некрасов Кирил Евдокимов
Рождение ребёнка
13.02.1802
Дочь: Евдокия Кирилова
Отец ребёнка: Некрасов Кирил Евдокимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Кирилловна
Отец ребёнка: Некрасов Кирил Евдокимов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.12.1805