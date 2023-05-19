Некрасова (-) Иринья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (-) Иринья Федоровна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

16.04.1772

Дата смерти

03.12.1805

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1772

Отец: Некрасов Федор Герасимов

Мать: Некрасова Дарья Антипова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
05.11.1790

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1794

Сын: Некрасов Иван Кириллович

Отец ребёнка: Некрасов Кирил Евдокимов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.04.1797

Сын: Некрасов Василий Кириллов

Отец ребёнка: Некрасов Кирил Евдокимов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.03.1800

Дочь: Дарья Кирилловна

Отец ребёнка: Некрасов Кирил Евдокимов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.01.1802

Дочь: Домна Кирилловна

Отец ребёнка: Некрасов Кирил Евдокимов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.02.1802

Дочь: Евдокия Кирилова

Отец ребёнка: Некрасов Кирил Евдокимов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Кирилловна

Отец ребёнка: Некрасов Кирил Евдокимов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Кирил Евдокимов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
03.12.1805
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