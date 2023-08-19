Некрасов Кирил Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Кирил Евдокимов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

05.03.1820

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Некрасов Евдоким Григорьевич

Мать: Некрасова Авдотья Никифоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Некрасов Иван Кириллович

Мать ребёнка: Некрасова Иринья Федоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.04.1797

Сын: Некрасов Василий Кириллов

Мать ребёнка: Некрасова Иринья Федоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.03.1800

Дочь: Дарья Кирилловна

Мать ребёнка: Некрасова Иринья Федоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.01.1802

Дочь: Домна Кирилловна

Мать ребёнка: Некрасова Иринья Федоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.02.1802

Дочь: Евдокия Кирилова

Мать ребёнка: Некрасова Иринья Федоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
31.01.1806

Жена: Некрасова Федосья Прохорова

2-й брак
Рождение ребёнка
30.08.1807

Сын: Некрасов Семен Кириллович

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Прохорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.03.1810

Дочь: Красильникова Дарья Кирилова

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Прохорова

Рождение ребёнка
01.05.1812

Дочь: Елена Кирилловна

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Прохорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.12.1813

Сын: Некрасов Николай Кириллович

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Прохорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.12.1814

Сын: Некрасов Стефан Кириллович

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Прохорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Некрасов Илья Кириллович

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Прохорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Федосья Прохорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Кирилловна

Мать ребёнка: Некрасова Иринья Федоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Иринья Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
05.03.1820
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: чахоткою