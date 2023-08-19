Некрасов Кирил Евдокимов
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смерти05.03.1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Мать ребёнка: Некрасова Иринья Федоровна
Сын: Некрасов Василий Кириллов
Мать ребёнка: Некрасова Иринья Федоровна
Дочь: Дарья Кирилловна
Мать ребёнка: Некрасова Иринья Федоровна
Дочь: Домна Кирилловна
Мать ребёнка: Некрасова Иринья Федоровна
Дочь: Евдокия Кирилова
Мать ребёнка: Некрасова Иринья Федоровна
Сын: Некрасов Семен Кириллович
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Прохорова
Дочь: Красильникова Дарья Кирилова
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Прохорова
Дочь: Елена Кирилловна
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Прохорова
Сын: Некрасов Николай Кириллович
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Прохорова
Сын: Некрасов Стефан Кириллович
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Прохорова
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Прохорова
Жена: не указана
Дочь: Пелагея Кирилловна
Мать ребёнка: Некрасова Иринья Федоровна