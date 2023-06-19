Некрасова (Немилова) Федосья Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Немилова) Федосья Прохорова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

05.04.1830

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
31.01.1806

Муж: Некрасов Кирил Евдокимов

2-й брак
Рождение ребёнка
30.08.1807

Сын: Некрасов Семен Кириллович

Отец ребёнка: Некрасов Кирил Евдокимов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.03.1810

Дочь: Красильникова Дарья Кирилова

Отец ребёнка: Некрасов Кирил Евдокимов

Рождение ребёнка
01.05.1812

Дочь: Елена Кирилловна

Отец ребёнка: Некрасов Кирил Евдокимов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.12.1813

Сын: Некрасов Николай Кириллович

Отец ребёнка: Некрасов Кирил Евдокимов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.12.1814

Сын: Некрасов Стефан Кириллович

Отец ребёнка: Некрасов Кирил Евдокимов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Некрасов Илья Кириллович

Отец ребёнка: Некрасов Кирил Евдокимов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Кирил Евдокимов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
05.04.1830
Причина смерти: чахоткою