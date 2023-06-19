Некрасова (Немилова) Федосья Прохорова
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти05.04.1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1806
2-й брак
Рождение ребёнка
30.08.1807
Сын: Некрасов Семен Кириллович
Отец ребёнка: Некрасов Кирил Евдокимов
Рождение ребёнка
08.03.1810
Дочь: Красильникова Дарья Кирилова
Отец ребёнка: Некрасов Кирил Евдокимов
Рождение ребёнка
01.05.1812
Дочь: Елена Кирилловна
Отец ребёнка: Некрасов Кирил Евдокимов
Рождение ребёнка
02.12.1813
Сын: Некрасов Николай Кириллович
Отец ребёнка: Некрасов Кирил Евдокимов
Рождение ребёнка
08.12.1814
Сын: Некрасов Стефан Кириллович
Отец ребёнка: Некрасов Кирил Евдокимов
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Некрасов Кирил Евдокимов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.04.1830
Причина смерти: чахоткою