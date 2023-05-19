Красильникова (Некрасова) Дарья Кирилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильникова (Некрасова) Дарья Кирилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1810

Отец: Некрасов Кирил Евдокимов

Мать: Некрасова Федосья Прохорова

Бракосочетание
05.02.1830

Муж: Красильников Иван Петрович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Некрасова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Красильников Иван Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Красильников Иван Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.10.1836

Дочь: Праскева Ивановна

Отец ребёнка: Красильников Иван Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.07.1844

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Красильников Иван Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.11.1847

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Красильников Иван Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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