Красильникова (Некрасова) Дарья Кирилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1810
Бракосочетание
05.02.1830
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Некрасова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Красильников Иван Петрович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Красильников Иван Петрович
Рождение ребёнка
25.10.1836
Дочь: Праскева Ивановна
Отец ребёнка: Красильников Иван Петрович
Рождение ребёнка
08.07.1844
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Красильников Иван Петрович
Рождение ребёнка
13.11.1847
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Красильников Иван Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно