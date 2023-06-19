Некрасов Евдоким Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смерти1778
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Рождение ребёнка
1761
Сын: Некрасов Иван Евдокимович
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Никифоровна
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Никифоровна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Некрасова Евдокия Евдокимовна
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1778