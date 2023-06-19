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Некрасов Евдоким Григорьевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

1778

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Некрасов Григорий Иванович

Мать: Некрасова Прасковья Андреева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Некрасов Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Никифоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Некрасов Кирил Евдокимов

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Никифоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Некрасова Евдокия Евдокимовна

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Никифоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Авдотья Никифоровна

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1778
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область